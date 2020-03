Os efeitos negativos do coronavírus atingiram o coração da economia mundial.

Indústrias chinesas paralisaram a produção e interromperam o fornecimento de insumos e produtos e, com isso, tivemos a parada de diversas indústrias no mundo. Além disso, o coronavírus causou a descontinuidade do turismo, com queda das cotações das empresas de turismo e de aviação. Diversos eventos coletivos, como jogos e fórmula 1, serão realizados sem a presença de público.

O Brasil sentiu as consequências. Pararam as indústrias dependentes de insumos importados (eletrônicos, ar condicionado, etc.). Pânico do contágio (corrida para compra de álcool gel e máscaras). Tombo da cotação das ações e disparada do dólar. Diminuição das perspectivas de crescimento econômico.

Infelizmente, no Brasil temos um vírus pior, letal à moral e às instituições. Ele habita a língua das atuais autoridades públicas, que deveriam dar o exemplo de postura e se pronunciar para acalmar o mercado. No entanto, agem como agitadores ao falar, como o Ministro da Economia, Paulo Guedes (chamado de “Posto Ipiranga”), ao louvar o aumento da cotação do dólar, ao chamar os servidores públicos de “parasitas”, elogiar a ditadura, afrontar as instituições, etc., ou o Chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, Augusto Heleno, ao acusar o Congresso Nacional de fazer chantagem contra o governo. Essas atitudes desestabilizam as instituições, gera insegurança e afugenta os investidores. Quando as autoridades públicas não estão dispostas a fazerem pronunciamentos construtivos, deveriam honrar o posto e evitar o vexame de darem mal exemplo para o povo.