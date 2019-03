A região dos Cânions em Capitólio deve contar com um Plano de Ordenamento Náutico em parceria com a Marinha. No documento é previsto algumas restrições na visitação do ponto turístico como a limitação de quantidade de barcos e controle do tempo de permanência no local.

O turismo é a principal atividade econômica da localidade que recebe, em média, 200 embarcações nos finais de semana levando turistas para conhecer cachoeiras e lagos.

O controle dos barcos deverá ser feito por um flutuante. Inicialmente será permitido o limite máximo de 40 deles por vez no local com permanência de 30 minutos cada, conforme explicou o tenente Anderson de Barros Vieira, oficial da Marinha.