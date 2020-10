A visitação ao Parque Nacional da Serra da Canastra, com uma das entradas em São Roque de Minas, foi retomada parcialmente nessa quinta-feira (1º).

O local estava há oito meses com todas as portarias fechadas, como medida de prevenção ao coronavírus.

O fechamento do Parque ocorreu após uma determinação do Ministério do Meio Ambiente, no dia 17 de março.Na ocasião também foram fechados outros 72 parques nacionais administrados pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), uma autarquia vinculada ao Ministério do Meio Ambiente, criada em 2007.

Funcionamento

A portaria VI que dá acesso à Cachoeira Casca D’Anta, na parte baixa, já foi reaberta. No entanto, a entrada só será permitida mediante agendamento pela internet com três dias de antecedência.