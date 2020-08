Em Caxambu, no Sul de Minas, uma presa, que há nove meses não recebia visita dos familiares que moram em São Paulo, pôde matar as saudades pela tela do computador. Do outro lado do estado, em Almenara, no Vale do Jequitinhonha, um detento pôde conhecer o filho recém-nascido ainda durante a pandemia. Já em Diamantina, na região Central, três irmãos conversam juntos com a família, reunida do lado de fora da unidade.



Situações como essas foram possíveis com o projeto “A Esperança vem de casa”, criado pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), por meio do Departamento Penitenciário de Minas Gerais (Depen-MG). Com a iniciativa, os presos podem se encontrar com suas famílias por meio de chamadas de vídeo, e fortalecer laços tão importantes no processo de ressocialização, mesmo com a suspensão temporária das visitas presenciais, medida necessária para prevenir a propagação da covid-19 no sistema prisional.



Até o momento, 169 unidades prisionais contam com o serviço, o que representa um alcance de 87% dentre os 194 presídios e penitenciárias administrados pelo Governo do Estado. Até quinta-feira (13/8), cerca de 21 mil visitas virtuais já haviam sido realizadas – número que segue em crescimento com a expansão do projeto.



Realização

Para viabilizar a iniciativa, o investimento da Sejusp foi de aproximadamente R$ 2,5 milhões, destinados à aquisição de equipamentos como computadores, webcams e modems, que foram enviados para todas as unidades prisionais de Minas Gerais.



O diretor-geral do Depen-MG, Rodrigo Machado, destaca como a ferramenta tem se mostrado importante na aproximação familiar e no cumprimento da lei. “A visita virtual é uma medida de grande relevância como garantia de direitos. Ela não substitui nem exclui a visita física e, sim, a complementa”, observa. “A implementação do projeto assegura a manutenção dos vínculos afetivos dos detentos e também tem possibilitado a utilização do recurso para realização de audiências judiciais por videoconferência, conferindo assim um resultado extremamente positivo à ação”, complementa.



Idealizada pela Diretoria de Assistência à Família do Depen-MG, a iniciativa começou a ser executada no final de abril no Presídio de Andradas, no Sul de Minas, e na Penitenciária de Uberaba, no Triângulo Mineiro. Atualmente, cinco Regiões Integradas de Segurança Pública (Risps) já contam com as visitas virtuais em todas as unidades prisionais de sua abrangência. Uma delas é a 5ª Risp, com sede em Uberaba. Para o diretor-regional do Depen-MG na região, Itamar Rodrigues, a adesão completa se deveu ao fato de, desde o início do projeto, haver um incentivo para que mais unidades adotassem o serviço.

“Houve um grande empenho dos diretores-gerais e dos policiais penais em aderir a tal medida, incentivada por nós via reuniões. Os benefícios são enormes, como a tranquilidade da massa carcerária e mais segurança a todos”, avalia Itamar.



Interação

Detida no Presídio de Caxambu, Mariane de Araújo, de 23 anos, há nove meses não se encontrava com a família que mora no interior de São Paulo. Com a visita virtual, já conseguiu conversar por duas vezes com os parentes e ainda ver o filho. Na unidade prisional do Sul de Minas, o projeto já alcançou todas as presas e os encontros por chamada de vídeo são frequentes. “Eu fico muito feliz depois da ligação, é muito bom vê-los todos bem”, relata Mariana.