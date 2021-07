Um homem, de 74 anos, faleceu vítima de um acidente de trânsito na manhã desta quarta-feira (7), próximo ao trevo de acesso ao município de Piumhi, na LMG-827, estrada que liga Bambuí a Medeiros.

Segundo informações do portal TV Bambuí, o motociclista seguia no sentido Bambuí/Medeiros, atrás de dois ônibus, quando em determinado momento realizou manobra para entrar no trevo de forma errada, “atalhando pela pista”, momento em que ocorreu a colisão com o veículo Chevrolet Astra que seguia no sentido contrário.

Com a colisão, o motociclista foi arremessado para o alto e caiu na pista. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizou o atendimento da vítima, que estava consciente, porém, confusa e com fratura na perna esquerda.

Após os primeiros atendimentos médicos, o motociclista foi encaminhado ao Hospital Nossa Senhora do Brasil. No Hospital, a vítima residente em Bambuí apresentou complicações devido aos ferimentos e acabou falecendo.

Outro veículo, com placas de Bambuí, que seguia logo atrás da motocicleta, também foi atingido. Os condutores dos veículos não se feriram.

Fonte: TV Bambuí