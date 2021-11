Uma das vítimas da explosão de um galpão de fogos, em Santo Antônio do Monte, foi transferida para Montes Claros, na manhã deste sábado (20).

A transferência do paciente, de 30 anos, que teve 90% do corpo queimado foi feita pela equipe da Unidade de Suporte Avançado (USA) de Divinópolis e pelo Batalhão de Operações Aéreas (BOA) do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG).

O paciente que está em estado grave, estava intubado, e permaneceu estável durante o transporte feito até o Aeroporto Brigadeiro Cabral, onde a equipe do BOA aguardava para dar continuidade à transferência. A Secretaria Municipal de Trânsito, Segurança Pública e Mobilidade Urbana (SETTRANS) deu apoio à equipe da USA no trajeto hospital/aeroporto.

A vítima havia sido transferida para o Complexo de Saúde São João de Deus, em Divinópolis, nessa segunda-feira (15), logo após o acidente.