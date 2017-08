Da Redação

A adolescente de 16 anos que foi alvejada por seis tiros, por volta das 9h desta terça-feira (8), no bairro Rosário, não corre risco de morte. A informação é do 63º Batalhão da Polícia Militar.

A menor de idade tem diversas passagens pela polícia e está internada na Santa Casa de Caridade de Formiga. Os tiros disparados atingiram a perna, o braço, o abdômen e o peito da adolescente.

De acordo com familiares da vítima, o autor do crime seria um menor que teria usado a arma do irmão dele para cometer o crime.

De acordo com o 63º BPM, policiais militares estão realizando rastreamento para encontrar o suspeito desde a manhã desta terça. “Estamos com todo nosso efetivo na rua trabalhando para localizar o autor do crime. Nesta tarde o autor foi supostamente visto em um matagal. Realizamos rastreamento no local, mas não o encontramos. Continuaremos a procurar”.

Os familiares da adolescente informaram ao Últimas Notícias que a jovem foi socorrida e levada até o hospital pelo irmão do menor que teria efetuado os disparos.