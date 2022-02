A mulher que morreu atropelada na noite desse domingo (6) na BR-354, era natural de Formiga. Leidiane Gonçalves Dias Luis tinha 35 anos e atualmente residia em Arcos.

A Polícia Militar recebeu várias ligações informando que um carro havia se chocado contra uma placa de trânsito nas proximidades do Posto Juá, na BR-354, sentido Arcos/Iguatama, e que naquele instante a mulher desceu do carro gritando por socorro.

Testemunhas disseram que o condutor do carro realizou manobra de marcha a ré e atropelou a mulher, passando com veículo sobre ela várias vezes e fugindo do local em seguida.

Já homem de 41 anos, natural de Bambuí, mas residente em Formiga, contou aos policiais rodoviários que se deparou com uma pessoa caída na pista de rolamento e, ao parar para verificar a situação, uma carreta não identificada que também transitava pela rodovia, atropelou a vítima, contudo não parou no local do fato e tomou rumo ignorado.