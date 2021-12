O governo de Minas Gerais irá distribuir 10 mil cestas básicas a municípios castigados pelas chuvas nas últimas semanas. O auxílio é válido para as c idades em que o estado de emergência foi decretado. Até o momento, 58 municípios estão nessa situação.

Segundo comunicado do governo, as cestas serão entregues às Coordenadorias Municipais de Proteção e Defesa Civil (Compdec), que ficarão responsáveis pela distribuição dos kits. Além dos alimentos não perecíveis, também serão enviados materiais de higiene e limpeza, colchão e água potável.

Apenas em Palmópolis, na região do Vale do Jequitinhonha, 800 pessoas ficaram desalojadas após as fortes chuvas .

Além dos municípios em situação de emergência, também receberão os kits “as comunidades que estão ilhadas em função de enchentes e desabamentos causados pelo grande volume de chuvas”.