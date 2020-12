As duas vítimas fatais no acidente registrado na manhã desta terça-feira (22), na BR-354, eram naturais de Camacho.

O condutor do Gol com placa de Candeias, Eder Felix de Sena, de 37 anos e a passageira Solange Aparecida Fernandes Melo, de 35 anos, faleceram no local. Eles residiam em Candeias.

De acordo com informações apuradas pelo portal, uma carreta Volvo, emplacada em São Paulo/SP, seguia sentido Formiga para Campo Belo, sob chuva, quando na altura do KM 514, ao realizar uma curva, o condutor de 41 anos, devido a pista escorregadia, perdeu o controle da direção da carreta que fez um “L” na pista e chocou-se contra o barranco.

Nesse instante, o automóvel, que seguia sentido contrário, colidiu contra o eixo traseiro do semi-reboque da carreta.