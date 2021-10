Os dois ocupantes do veículo HB 20 com placas de Formiga eram irmãos. O acidente foi registrado na manhã deste domingo (31) na MG-050.

A colisão contra uma carreta ocorreu na altura do km 167, próximo ao trevo de Itapecerica por volta de 7h45. Chovia no momento do acidente.

O carro era conduzido pelo formiguense Leandro Carrilho Silva, de 26 anos, e como passageiro estava Miller Carrilho Silva, de 21 anos.

Ainda não há informações sobre os velórios.