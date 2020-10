O acidente registrado na manhã deste sábado (24) na BR-354, entre Campo Belo e Cana Verde, deixou duas vítimas fatais. O acidente aconteceu por volta das 9h, na altura do KM 566, próximo ao povoado Toscano de Brito.

Segundo informações do portal Tapiraí TV, dacordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMR), o acidente envolveu um VW/Gol com placas de Campo Belo e um caminhão Mercedes 1313 com placas de Formiga. Conforme a PMR, o motorista do caminhão relatou que seguia no sentido Cana Verde/Campo Belo, quando em uma curva o carro colidiu de frente com o caminhão.

Com o impacto, o caminhão prensou o carro no barranco às margens da rodovia. Após a batida, o veículo começou a pegar fogo. As chamas foram controladas com uso de extintores, por pessoas que passaram na hora do acidente.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, mãe e filha que estavam no carro, ficaram presas às ferragens e faleceram no local. Elas residiam em Campo Belo. O motorista do caminhão não se feriu.