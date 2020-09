Nessa terça-feira (15), o Samu registrou ocorrências com ferimentos a faca nas cidades de Nova Serrana e Santo Antônio do Monte.

Na primeira ocorrência, o caso aconteceu na rua Piauí, esquina com Sergipe, bairro Planalto.

Ao chegar no local, a equipe da Unidade de Suporte Avançado (USA) de Nova Serrana fez o atendimento de duas vítimas.

A primeira, uma mulher, de 30 anos, estava consciente, com ferimento pequeno, proveniente de arma branca (faca), na nuca e no punho esquerdo. Ela está grávida de aproximadamente dois meses.

A segunda vítima, uma mulher, sem idade identificada, estava consciente e com ferimento também proveniente de faca no rosto.

Elas foram socorridas e encaminhadas para UPA da cidade.

A segunda ocorrência foi registrada na rua São Vicente de Paula, bairro Nossa Senhora de Fátima, em Santo Antônio do Monte.

A equipe do Samu fez o atendimento de um homem, de 45 anos. Ele estava consciente, porém, um pouco confuso, com ferimento grave após ser golpeado por faca no abdômen.

Recebeu os primeiros atendimentos, foi imobilizado e encaminhado para a Sala Vermelha da Santa Casa de Santo Antônio do Monte.

Os motivos dos crimes não foram informados.

Fonte: Samu