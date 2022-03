Um casal de idosos foi encontrado morto em uma fazenda de Santa Maria do Suaçuí, a 351 km de Belo Horizonte, nesta sexta-feira (11).

De acordo com a PM (Polícia Militar), as vítimas são Hermes Jardim Lima, 76 anos, e a esposa dele, Cleonice Lima, de 70 anos. Os corpos foram encontrados por um vizinho da propriedade, localizada no distrito de Córrego Santa Cruz.

As autoridades acreditam que a motivação do crime pode estar relacionada a uma dívida e também à disputa de terras. O casal faz parte de uma família tradicional da cidade. Hermes já foi candidato à prefeito do município.

A esposa teria sido a primeira a morrer. O marido, que estava no banho, ouviu os disparos de arma de fogo e quando saiu para investigar, também foi atingido. O caso é investigado pela polícia, que tenta descobrir a autoria do crime.