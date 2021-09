O músico Airton Machado, vocalista da banda Garotos de Ouro, morreu aos 62 anos após um acidente com o ônibus do conjunto na madrugada desta segunda-feira (13) em Águas Mornas, região metropolitana de Florianópolis, em Santa Catarina. Uma mulher de 32 anos ficou gravemente ferida e foi encaminhada ao Hospital Regional de São José, que fica próximo ao local.



A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informa que Airton dirigia o veículo quando o ônibus saiu da pista e bateu em um barranco em uma curva por volta da 1h30. O último show realizado pelo músico ocorreu em São Joaquim, na região da Serra no Estado, no sábado (11). A banda Garotos de Ouro lamentou a perda do colega nas redes sociais.

“Calou a gaita mais fandangueira dos bailes do sul do Brasil. Nos deixa uma das maiores influências da nossa música gaúcha, o coração dos Garotos de Ouro chora com uma dor irreparável. A família Garotos de Ouro comunica com pesar o falecimento do fundador Airton Machado nesse dia 13 de setembro de 202”, diz o texto.

Foto: reprodução Instagram