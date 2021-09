Pró-hormonal é um tipo de suplemento indicado para pessoas que desejam ganhar uma quantidade maior de massa muscular e força, principalmente. Em linhas gerais, são substâncias que atuam como precursoras de hormônios, a fim de estimular a produção deles.

Nas próximas linhas, compreenda melhor o que é um pró-hormonal, para que serve, como funciona e onde pode comprá-lo. Confira!

Como seu nome sugere, o pró-hormonal é um produto pró-hormônio, ou seja, ele é a favor de hormônios. Em uma explicação simples e direta, são substâncias que, quando ingeridas, são transformadas em hormônios específicos relacionados ao ganho de massa muscular, força e todas os demais benefícios atrelados.

Seus ganhos são obtidos em curto espaço de tempo, um dos principais motivos de seu uso e busca. São excelentes alternativas aos anabolizantes, uma vez que não são hormônios propriamente ditos e, portanto, tendem a causar menos efeitos colaterais.

Para que serve?

Um suplemento pró-hormonal serve principalmente para ganho de massa muscular e força, ganhos obtidos por meio de sua conversão em testosterona, o hormônio sexual masculino. Além desses ganhos obtidos com o uso de pró-hormonais, você também pode esperar os seguintes benefícios:

Maior resistência física;

Melhor recuperação muscular;

Queima de gordura intensificada.

Como funciona?

A função de um pró-hormonal é semelhante à de um hormônio, pois, embora eles não sejam hormônios propriamente ditos, são convertidos neles. Em um mesmo produto da categoria, pode haver mais de um pró-hormonal em sua composição, tornando a sua ação ainda mais intensa.

Tendo em vista os hormônios que incentivam, podemos dizer que os pró-hormonais elevam a síntese de proteínas e auxiliam na recuperação muscular.

Uma vez que suas substâncias serão convertidas em hormônios pelo corpo, é fundamental que você faça o uso do Organ Shield e Recycle antes e após o ciclo com pró-hormonais.

Tratam-se de suplementos voltados para proteção dos órgãos e estimulação adequada para que haja uma produção natural equilibrada dos hormônios. Do contrário, você pode acabar sobrecarregando os seus rins e fígado, por exemplo.

Existem efeitos colaterais ao usar um pró-hormonal?

Ainda que menores, há uma grande chance de você vivenciar alguns efeitos colaterais ao utilizar um suplemento pró-hormonal. Lembre-se que eles serão transformados em hormônios.

Quando isso ocorre, há um aumento no nível hormonal presente nas células e sangue, o que pode levar a manifestação de determinados efeitos adversos. Na lista a seguir, confira quais são os principais efeitos colaterais relacionados:

Diminuição da produção natural de hormônios pelo corpo;

Infertilidade;

Queda na libido;

Masculinização em mulheres;

Dores de cabeça;

Náuseas.

Existem outros efeitos colaterais associados, caso não se sinta bem durante o ciclo com algum pró-hormonal, é recomendado que converse com o seu médico para evitar qualquer problema mais grave.

Como usar pró-hormonais?

Para usar um pró-hormonal você deve ter alguns cuidados. Primeiro, saiba que todos são utilizados em ciclos, isto é, você faz o uso por um período, para e depois retorna.

Esses ciclos exigem muito dos órgãos do seu corpo, principalmente o fígado. Por este motivo, é imprescindível que você faça uso do Organ Shield, um outro suplemento feito exatamente para isso.

Desse modo, ele vai proteger os seus órgãos, fazendo com que você fique mais seguro. Além disso, é interessante que você utilize o Recycle, um outro suplemento também voltado para a proteção do seu corpo durante o uso de pró-hormonais.

O Recycle vai fazer com que seu corpo mantenha a produção natural de testosterona após o uso de algum pró-hormonal, além de manter os resultados que você obteve.

Caso seu corpo “se acostume” com o fato de não precisar sintetizar hormônios em grandes quantidades devido a disponibilidade de pró-hormonais, ele pode reduzir a sua produção.

Consequentemente, você teria que lidar com todos os efeitos negativos de uma desregulação hormonal. Por fim, cada pró-hormonal pode ter uma dose específica e geralmente você vai se deparar com ciclos para usuários iniciantes, intermediários e avançados.

Respeite o seu tempo e seu momento e siga aquele que for realmente recomendado. Por exigir muito do seu corpo, é importante que você consulte um médico antes de realizar um ciclo com pró-hormonal.

Diga a ele o que você vai fazer para que todos os exames necessários sejam feitos e você possa extrair os melhores resultados de forma tranquila, sem se preocupar com sua saúde.

Onde comprar?

Os pró-hormonais são produtos importados, como o M-Stane, H-Stane, Femme-Stane e Fematrope. Por isso, pode ser difícil encontrá-los em lojas físicas e o melhor local para comprá-los se torna a internet. Além disso, comparar preços pela web se torna muito mais simples, o que garante uma economia muito maior.

No entanto, é preciso ter cuidado para não simplesmente adquirir o produto mais barato, pois é preciso analisar a confiabilidade do local em questão. Primeiro, avalie as páginas dos produtos.

Veja se há comentários deixados pelos consumidores falando sobre os produtos, coisas como o prazo de entrega, as condições em que o produto chegou e até mesmo os resultados obtidos pelo uso.

Em seguida, avalie se outros sites na internet já mencionaram essa loja alguma vez. Para isso, basta buscar pelo nome da loja no Google e ver se há alguma matéria em jornal, por exemplo, que a cite.

Assim, vai encontrar facilmente uma série de suplementos pró-hormonais independente do lugar do Brasil em que se encontra.

Texto âncora: pró-hormonal