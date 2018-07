Por Lorene Pedrosa

A voçoroca existente entre as ruas Agostinho da Silva Lima, no bairro Rosário, e Maria Rodrigues Gondim, na Vila Padre Remaclo Fóxius se transformou em um imenso lixão.

No local há lixo doméstico, entulhos de construções, pneus, animais mortos e não raramente, a população coloca fogo na área de mata e no lixo, em especial nesse período mais seco, o que faz com que as chamas se alastrem e coloquem em risco várias casas existentes ao redor da voçoroca.

O material que hoje já ocupa uma área considerável do “buracão” é comumente despejado por acessos existentes na rua Maria Rodrigues Gondim, mas prejudica ainda, quem mora na rua Agostinho da Silva Lima, de onde partiram as reclamações e denúncias feitas ao Últimas Notícias.