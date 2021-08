Brasil e Argentina fizeram um duelo disputado ponto a ponto na madrugada deste sábado (7), nas Olimpíadas de Tóquio, levando a decisão do bronze para o tie-break, indo até o último instante da partida, tendo os argentinos como vencedores por 15 a 13.

Essa foi a segunda vez que os rivais sul-americanos se encontraram, o primeiro duelo aconteceu em 1988 e 33 anos depois, as seleções voltaram a brigar pelo bronze olímpico. O primeiro encontro teve os argentinos como vitoriosos.

Depois do quarto lugar em Seul, o Brasil chegou a cinco das sete finais olímpicas. Foi campeão em Barcelona 1992, Atenas 2004 e Rio 2016; ficou com a prata em Pequim 2008 e Londres 2012. Com isso, os argentinos conseguiram a segunda medalha da história do vôlei e a terceira do país no Japão.

O jogo

O primeiro set ficou marcado, inicialmente pela igualdade das duas equipes no placar. Ponto a ponto, as duas seleções deixavam o jogo equiparado, no entanto, a Argentina conseguiu abrir quatro pontos de diferença. Leal, que não estava bem, foi substituído por Douglas Souza, dando uma outra cara ao time. Na reta final, a equipe brasileira reduziu a diferença fazendo 23 a 24, mas no ponto decisivo, o líbero Thales não defendeu a bola que colocaria o Brasil com o contra-ataque na mão para empatar, fechando 25 a 23 para os argentinos.

Douglas Souza seguiu na quadra e boa atuação de Wallace, o Brasil abriu uma vantagem de dois pontos no início do set. A Argentina chegou a empatar, mas os erros de saque do adversário colaboraram para que o time brasileiro mantivesse à frente. No momento decisivo, Lucarelli, assim como o sistema defensivo, entraram no eixo e na reta final, a vantagem seguiu em cinco pontos com o placar final de 25 a 20.

A terceira parcial começou com a Argentina abrindo quatro pontos de diferença, contudo, o time brasileiro conseguiu correr atrás do prejuízo, encaixou dois saques e viraram os contra-ataques, empatando a partida, mas não por muito tempo, já que os argentinos voltaram à frente do placar. Pensando em mudar novamente a equipe, o técnico Renan colocou de volta Leal na partida e o Brasil deslanchou, conseguindo repetir o placar de 25 a 20.

Quando tudo parecia tranquilo, o time brasileiro não voltou ligado para o terceiro set e viu os argentinos conseguirem encaixar seis pontos seguidos, dificultando imensamente a vida do Brasil. A diferença se manteve e, apático, a equipe amarela e verde foi derrotada por 25 a 17 deixando o placar geral em 2 a 2, levando a decisão da medalha para o tie-break.

No último e decisivo set, o Brasil viu a Argentina abrir três pontos logo de cara, e, por ser uma parcial mais curta, isso deixou o caminho da seleção mais complicado ainda. O técnico brasileiro tentou mudar a tônica, colocando Cachopa, Isac e Alan em quadra. Os brasileiros conseguiram empatar a partida, chegar até o 12 a 12, mas os argentinos mantiveram a concentração e a tática, conseguindo vencer ficando com o bronze.

Fonte: Agência Brasil