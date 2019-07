Así se despide uno de los grandes. Gracias, Beetle. Esto es solo el comienzo. 😎👌🏻 #ByeByeBeetle pic.twitter.com/80h8ySr6JL

É o fim da estrada para um nome que simbolizou muitas coisas ao longo de uma história que abrange oito décadas desde 1935. A medida já tinha sido anunciada no ano passado, quando a Volks lançou a Beetle Final Edition.

De acordo com a marca, não há planos para um substituto do Fusca nos próximos anos pelo foco da marca em modelos familiares nos EUA.

A história do Fusca

Lançado em 1935 na Alemanha como “Volkswagen”, o Fusca teve seu desenho original feito pelo então designer Ferdinand Porsche;

Revolucionário, seu desenho guardava peculiaridades como a ausência de uma janela traseira;

Em 1936, o Fusca passaria por sua primeira alteração visual, adotando as duas pequenas janelas traseiras;

As primeiras unidades oficiais começaram a ser produzidas em série em 1938;

Em 1939, o modelo serviria de base para diversos veículos militares com o início da Segunda Guerra Mundial;

Em 1959, o Fusca começou a ser produzido no Brasil;

Em 1984, o modelo passou a utilizar o motor 1600 com 46 cv de potência;

Dois anos depois, em 1986, o Fusca teve sua produção encerrada no país, mas continuaria em linha no México;

Em 1993, o então Presidente da República, Itamar Franco, pediu a volta do modelo em terras brasileiras; ele passou a ser conhecido como “Fusca Itamar”;

O retorno durou pouco e, em 1996, o Volks saiu definitivamente de linha. No México, porém, ele permaneceu em produção até 2003;

Batizada de New Beetle, a reedição do modelo foi apresentada ao mundo em 1997;

Diferentemente da antiga geração, o New Beetle compartilhava o conjunto mecânico com Golf, sendo equipado com motor 2.0 a gasolina e câmbio automático de quatro marchas;

Em 2006, o New Beetle recebeu sua primeira reestilização. E ficou em linha até 2011;

No mesmo ano, um novo modelofoi apresentado de forma global com uma novidade: cada país teria o modelo batizado com um nome diferente, remetendo ao nome de maior sucesso do antigo Fusca naquele território. No Brasil, Fusca; nos EUA, Beetle;

O novo Fusca chegou ao mercado brasileiro em 2012, com motor 2.0 turbo e opção de câmbio manual ou automatizado de dupla embreagem. Foi apresentado por Neymar, na época garoto-propaganda da montadora;

Em 2017, ele deu adeus ao Brasil de forma silenciosa;

Em 2018, a Volkswagen anunciou o fim definitivo do Fuscapara 2019; as últimas unidades foram chamadas Final Edition

as últimas unidades foram chamadas Final Edition Em 10 de julho de 2019, o último Fusca/Beetle sai da linha de montagem de Puebla, no México.

Fusca no Brasil



Há 60 anos, em 3 de janeiro de 1959, saíam da fábrica da Volkswagen em São Bernardo do Campo (SP) as primeiras unidades do Fusca nacional. Naquela época, ele era conhecido pelo nome de Sedan.

