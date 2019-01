A Secretaria de Educação de Arcos informou, nesta quarta-feira (23), que o retorno às aulas na rede municipal de educação ocorrerá no dia 6 de fevereiro.

Segundo a secretária, Sonia Teixeira, a decisão foi tomada depois de uma reunião com o prefeito Denilson Teixeira, que resolveu manter o retorno às aulas no início de fevereiro, como é de costume.

Existem cidades que somente vão iniciar as aulas após o período de carnaval, porém o prefeito Denilson Teixeira entende que isto é prejudicial para os alunos que tem o calendário escolar prejudicado. “Os pais já fazem seu planejamento para o início das aulas em fevereiro, portanto, isto causaria problemas para todos”, afirmou.

Apesar de não haver ainda uma certeza que os repasses do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) serão regularizados pelo governador de Minas Gerais, Romeu Zema, o que pode gerar uma situação difícil para os municípios, o prefeito de Arcos prefere manter o retorno e acreditar que a situação vai se resolver.

Quanto ao transporte dos alunos do 6º ao 9º ano, a secretaria informou que ele será iniciado junto com o retorno das aulas da rede estadual, dia 7 de fevereiro, pois ele não depende de licitação, é feito com os veículos da Prefeitura.