Depois de quatro meses da reabertura gradativa das escolas em Minas Gerais, a Secretaria de Estado de Saúde (SES/MG) decretou nesta sexta-feira(22) o fim da adesão voluntária às aulas presenciais. A partir do próximo dia 3, o retorno dos estudantes às salas de aula passa a ser obrigatório. A mudança de protocolo, feita pelo Centro de Operações de Emergência de Saúde da pasta, é valida para todos os níveis de ensino e para as redes estadual, municipal e particular. As mudanças, divulgadas ontem, estão na 6ª edição do protocolo sanitário de retorno às atividades escolares.

A exceção ao retorno compulsório é para estudantes com condição de saúde de maior fragilidade à Covid-19, comprovada por meio de prescrição médica para permanecer em atividades remotas. A decisão do Centro de Operações tem como pano de fundo, segundo a SES/MG, “a continuidade da contribuição dos mineiros com as medidas de prevenção à Covid-19 e a boa adesão à vacinação em todas as faixas etárias elegíveis no estado”, cujos efeitos são sentidos “na diminuição de novos casos diários da doença em Minas Gerais, bem como na diminuição dos casos graves e óbitos”.

O Sindicato das Escolas Particulares de Minas Gerais (Sinep-MG) apoiou a decisão. “É urgente que o retorno seja em todos os municípios do estado. Em Belo Horizonte, o retorno foi autorizado e a adesão chega à faixa de 85% a 90%. Poucos são os estudantes que estão no sistema remoto. Concordamos com a decisão sobre o retorno obrigatório de 100% presencial, ficando apenas no sistema remoto os estudantes com comorbidades”, afirmou a presidente da entidade, Zuleica Reis. As secretarias Municipal de Educação e a de Saúde também foram procuradas para comentar a obrigatoriedade do ensino presencial. A Prefeitura de BH informou, por meio de sua assessoria de imprensa, “que, no momento, estão mantidas no município as regras do protocolo de retorno às aulas”, segundo as quais as famílias que não se sentirem seguras terão acesso à modalidade remota.

Dados da chamada Sala de Situação da SES/MG mostram que 81,17% dos trabalhadores da educação (292.623) estão completamente imunizados no estado. Entre crianças e adolescentes da faixa etária de 12 a 17 anos, 39,23% já receberam a primeira dose da vacina contra o coronavírus. Ainda segundo o protocolo, outro ponto a ser destacado é a avaliação do risco/benefício.