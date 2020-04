A última Feira Livre de Formiga foi realizada no dia 21 de março. Desde então, feirantes e produtores rurais da cidade não possuem permissão para vender suas produções nas vias destinadas à feira.

Para não ficarem sem renda, o presidente da Associação dos Feirantes, José Lopes, procurou o presidente da Câmara, Mauro César, para que o mesmo intercedesse junto à administração municipal para que alguma medida seja tomada.

Nessa quarta-feira (1º), Mauro César, José Lopes e a vice, Jaqueline Aparecida Oliveira Teixeira participaram de uma reunião com o coordenador do Banco Municipal de Alimentos, Anuar Teodoro Alves, e as representantes da Secretaria de Saúde, a médica infectologista Raquel Vaz e a enfermeira Berenice Penha.

José Lopes explicou que muitos agricultores estão com a produção parada, correndo o risco de perder tudo, além de diversas famílias estarem ficando sem rendimentos para arcarem com as despesas e seu sustento.