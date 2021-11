Apesar de grande parte da malha rodoviária apresentar trânsito tranquilo, conforme as autoridades mineiras, duas das principais estradas foram palcos de acidentes e congestionamentos no fim da tarde desta segunda-feira (15), que marca a volta do feriado da Proclamação da República. Na BR-381, uma fila de 4 km de lentidão se formou, segundo atualização às 17h.

BR-381

Por volta das 16h, um acidente no km 521,5 da BR-381, em Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na pista sentido São Paulo, complica o fluxo para os motoristas.

De acordo com a concessionária Arteris Fernão Dias, que administra a via, por volta das 17h, a pista ainda estava interditada totalmente e registrava quatro quilômetros de retenção.

Às 16h, uma batida envolvendo um veículo de passeio, no km 479,2, em Contagem, também na Grande BH, sentido Belo Horizonte, interditou a faixa direita e formou uma fila de carros de três quilômetros. Meia hora depois, a via já havia sido liberada, mas ainda havia trânsito no local.