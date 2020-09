A volta do feriado prolongado ainda ocorre com trânsito lento, nesta terça-feira (8), nas principais rodovias de Minas. A situação mais complicada é na BR-381, na chegada a Belo Horizonte.

Conforme a Arteris Fernão Dias, concessionária que administra a estrada, o fluxo intenso de veículos ocasiona lentidão de cerca de 1,5 quilômetro, na altura do km 478, em Contagem, na Região Metropolitana de BH.

Em outro ponto da rodovia, uma batida entre uma carreta e um caminhão, com vítimas com lesões leves, na altura de Ravena, em Sabará, na Grande BH, interditou a pista no sentido Vitória (ES), causando dificuldade no tráfego em ambas as direções.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o trecho foi liberado às 8h40, mas o trânsito ainda é de lentidão no local. Para quem segue em direção à capital, o trajeto é difícil desde Barão de Cocais, na mesma região.