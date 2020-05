O retorno do futebol no Brasil, mesmo com alguns estados vivendo dias de terror com o novo coronavírus, ganhou força nos últimos dias. Contudo, o assunto divide a opinião pública, faz com que infectologistas acendam a luz vermelha e esteja longe de ser a solução para o calendário de 2020, completamente comprometido pelos quase dois meses sem bola rolando e já certamente invadindo o próximo ano.

Em Minas, o primeiro clube a promover a ida dos atletas ao Centro de Treinamentos é o Atlético. Com autorização da Prefeitura de Vespasiano, município onde está localizada a Cidade do Galo, o alvinegro faz, na próxima segunda-feira, testes para Covid-19 nos atletas que o técnico Jorge Sampaoli vai trabalhar. Ainda não há uma data definida para o início das atividades.

Pelo menos por enquanto, Cruzeiro e América seguem orientando os atletas por meio de vídeos e outras ferramentas on-line. Na Alemanha, país altamente afetado pela pandemia, a Bundesliga voltará no dia 15.

No Brasil, quem já vive a realidade de treinos diários do grupo são os rivais gaúchos Internacional e Grêmio, que desde o início desta semana têm atividades em seus respectivos CTs.