A frente fria que atua sobre Minas Gerais, responsável pelas frequentes pancadas de chuva dos últimos dias, começa a perder força neste fim de semana, diminuindo a incidência na região Centro-Oeste.

“Apesar de o sistema estar dissipando, na região deve ocorrer pancadas de chuva principalmente no fim de tarde e à noite, nesta sexta-feira e sábado. Já no domingo não tem previsão de chuva”, relatou Ruibran dos Reis, climatologista.

A temperatura neste fim de semana varia entre 16°C e 30°C. A qualidade do ar fica melhor pela manhã, com concentração de partículas de água de 85%. No decorrer do dia, com o aumento das temperaturas, essa água vai evaporando e a umidade chega aos 40%.

Confia as temperaturas para os próximos dias em Formiga e região