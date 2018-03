O Serviço de Convivência de Fortalecimento de Vínculos da Mão Amiga recebeu a visita da enfermeira do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Laís Cravo, na quarta-feira (14).

Na oportunidade, a profissional conversou com assistidas e voluntárias da associação e apresentou dicas para conscientizá-las sobre a importância da prevenção dos acidentes domésticos mais comuns entre idosos.

“A presença da Laís foi muito proveitosa, pois ela apresentou soluções práticas para evitarmos acidentes corriqueiros e houve uma interação muito grande com as mulheres presentes, que fizeram várias perguntas. Queremos cumprimentar ao Samu, por ter permitido a participação da enfermeira em nosso Serviço de Fortalecimento de Vínculos, e agradecer à Laís”, comentou a coordenadora do serviço desenvolvido na entidade, Evani Frade Ribeiro.