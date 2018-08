A partir de segunda-feira (20) o município de Piumhi passará a ser atendida pelo projeto “Voe Minas Gerais” e receberá voos comerciais três vezes por semana.

No Aeroporto Dr. Vitrasiano Leonel da Silva serão realizados voos para Belo Horizonte, Passos e Guaxupé. De acordo com a Prefeitura, o aeroporto municipal passou por uma vistoria no início da semana para que os voos pudessem ser autorizados.

Para a capital mineira, os usuários poderão acessar o serviço as segundas, quartas e sextas-feiras, com voos previstos para saírem sempre às 9h20. Já para os municípios sulmineiros, o embarque é às 16h50 as segundas, quintas e sextas-feiras.

O preço das passagens a partir de Piumhi varia entre R$150 e R$410, conforme o dia da semana e o destino.