Por Priscila Rocha

A corrida da banda formiguense Fantástica Orquestra Mirabolante (FOM) para garantir uma vaga na final do Prêmio de Música das Minas Gerais 2017 vai até as 23h59 desta quinta-feira (31).

A votação popular está sendo realizada na fanpage do festival no Facebook. Os formiguenses estão concorrendo à vaga com mais nove bandas mineiras. Para votar na Fantástica Orquestra Mirabolante basta curtir a foto da banda na fanpage (vote aqui).

Será classificada para a próxima fase, a banda que tiver mais curtidas. Até as 9h30 desta quinta, a banda formiguense estava à frente nas votações com 2.500 curtidas, seguida pela banda de Pará de Minas, Assuntá, com 1.900 curtidas.

A banda formiguense é composta por Guilherme Gabriel Montalvão (GG) (voz e violão), Michele Quiele (vocal), Roque Paulinelli, (baixo), Bruno Alves (bateria) e Thalles Melo (clarineta). Eles se apresentaram no sábado (26) na etapa Pará de Minas com a música “Rapsódia para o Fim do Mundo”, de autoria de GG.

Confira a apresentação da banda:

Além de Pará de Minas, o festival conta ainda com mais três etapas realizadas nas cidades Diamantina (ocorrida no dia 12 deste mês), Montes Claros (23 de setembro) e Sete Lagoas (7 de outubro). Cada etapa irá classificar quatro bandas que concorrerão à grande final em Sete Lagoas.

Guilherme Gabriel, que é formado em musica pela Universidade Federal de São João Del Rei (UFSJ), destacou o enorme prazer da música ser selecionada dentre várias composições de ótima qualidade no festival. “Foram classificadas 15 músicas dentre 450 para cada etapa. A banda trabalhou bastante para finalizar a composição e estamos satisfeitos com esse resultado tanto da composição quanto levar o nome de Formiga para participar deste festival”, disse.

A banda formiguense conta com o apoio da população do município.

Ouça a música: