A votação para indicação do novo membro do Conselho de Cultura – COMCULT ocorre nesta quarta-feira (16) das 8h às 17h.

O processo de escolha será realizado por votação popular, on-line, que será disponibilizado por meio do link:

Para votar, o interessado deve estar logado em uma conta de e-mail do Google. Finalizada a votação, a Secretaria de Cultura divulgará o resultado e, em seguida, enviará o nome ao Gabinete do Prefeito como indicação para nomeação do novo Conselheiro.

O COMCULT é um órgão paritário, constituído por 10 membros titulares e igual número de suplentes, sendo metade representando o Poder Público Municipal e a outra, a Sociedade Civil. Os candidatos enviaram um breve histórico de sua atuação no setor, e se inscreveram por meio por meio do Edital para candidatura individual ao COMCULT, que teve o objetivo de suprir uma vacância surgida no início do ano, após um membro solicitar sua saída do Conselho. A vaga é para representante da Sociedade Civil do setor cultural “Música”.