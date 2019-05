O vulcão Etna, situado na região italiana da Sicília, voltou a entrar em erupção nesta quinta-feira (30), com novas fendas abertas em sua face sudeste.

Dois fluxos de lava percorrem algumas centenas de metros no cume do vulcão ativo de maior altitude na Europa. A atividade é do tipo “estromboliana”, ou seja, de intensidade média e caracterizada pela ejeção de cinzas, gases e rochas.

Segundo a revista época, a erupção, no entanto, não afeta as operações no Aeroporto de Catânia, maior cidade dos arredores do Etna. “Estamos no início de uma nova fase eruptiva do Etna, que pode acabar rapidamente ou durar meses”, explicou o diretor do Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia (INGV) em Catânia, Eugenio Privitera.

“Os fenômenos estão confinados ao cume do vulcão e não constituem um perigo para centros habitados e pessoas, mas é preciso controlar os fluxos de turistas na zona para sua própria segurança”, acrescentou. (ANSA)