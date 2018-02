Redação Últimas Notícias

A partir desta quinta-feira (1°) a Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas contará com um novo responsável. A pasta será comandada por Waltercides Montijo (Waltinho Contador).

Waltercides assume a pasta no lugar de Juliano Gonçalves Pereira, funcionário de carreira do município, que respondia interinamente pela secretaria desde a exoneração de Milena Ribeiro da Silva, em 21 de dezembro do ano passado.

Milena pediu exoneração do cargo para assumir a chefia do gabinete do secretário de Estado de Esporte, Arnaldo Gontijo.

Waltercides Montijo é contador e ficou à frente da provedoria da Santa Casa de agosto a dezembro de 2015.

Dança das Cadeiras

A gestão Eugênio Vilela contabiliza a sétima mudança de chefia nas secretarias municipais.

Em dezembro o então diretor geral do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae), José Pereira de Souza (Capitão Souza) pediu exoneração do cargo.

De acordo com a Prefeitura, Capitão Souza deixou o cargo por motivos pessoais. Quem assumiu as funções foi Flávio Passos que comandava a Secretaria de Obras. A pasta ficou sob a chefia do adjunto José Ronaldo do Couto

Também em dezembro o então secretário de Saúde José Geraldo Pereira (Geraldinho da Saúde) deixou o cargo para assumir a UPA de Divinópolis. O cargo foi assumido pela adjunta da pasta Denise Mota. Ela ocupou ainda o cargo de adjunta da Saúde no lugar de Meire Moreira.

Em novembro, Welerson Andrade deixou o Departamento de Comunicação (Decom) e assumiu a Ouvidoria do município. O escolhido por Eugênio Vilela para ocupar o cargo vago foi Sandro Figueiredo.

Outra mudança ocorreu na Secretaria de Cultura, após o falecimento do então titular da pasta, Aluísio Veloso no dia 14 de setembro. Quem assumiu a pasta foi Alex Arouca

Em fevereiro, a secretaria antes conhecida como “Infraestrutura”, que era comandada por Arnaldo Gontijo e englobava três pastas; Obras, Meio Ambiente e Planejamento e Regulação Urbana. Flávio Passos assumiu a Secretaria de Obras, Rômulo Cabral assumiu a pasta de Planejamento, Coordenação e Regulação Urbana e Giovana Borges ficou à frente da Secretaria de Gestão Ambiental.