O vereador Wellington Magalhães, ex-presidente da Câmara de Belo Horizonte, já está preso na penitenciária Nelson Hungria, em Contagem, na região metropolitana. Ele chegou ao local durante a madrugada desta quarta-feira (25).

A Secretaria de Estado de Administração Prisional (Seap) já confirmou a transferência do ex-presidente da Câmara dos Vereadores da capital.

Magalhães havia se entregado à polícia na noite de terça-feira (24) e passou a noite em uma delegacia da Polícia Civil na rua Carangola, na região Centro-Sul de BH. Ele ficou foragido por sete dias.

Transferência adiada

O vereador era esperado na Nelson Hungria ainda na noite de terça-feira. No entanto, a fuga de quatro presos acabou adiando a chegada de Wellington Magalhães ao presídio.

Por conta disso, os policiais optaram por mantê-lo na delegacia até a madrugada, quando fizeram a transfência do ex-vereador.

A defesa

Em conversa com a reportagem de O TEMPO, o advogado de Wellington Magalhães, Leonardo Salles, informou que só vai visitar o vereador na penitenciária no período da tarde. A família só fará a visita após conversa com o advogado.

Salles também contou que Magalhães estava emocionalmente abalado na noite de terça-feira e precisou tomar medicação antes de se apresentar à polícial.

Cela individual

A defesa do vereador informou também que vai pedir uma cela individual e especial para Magalhães na Nelson Hungria. Se não conseguir, por falta de vagas, Salles informou que entrará com pedido de análise de transferência para outro presídio com celas individuais.

