Para os arrependidos, o WhatsApp deu uma segunda chance. O aplicativo mais popular do mundo, agora, traz o recurso de apagar as mensagens, antes que a outra pessoa veja.

Ainda em fase de teste, o aplicativo também deverá permitir em breve que o internauta edite o texto já enviado, permitindo, portanto, alterações no texto original.

Entretanto, a nova versão ainda não está disponível para todos os celulares. No momento, vale apenas para iOS na versão 2.17.1.869 e usuários em beta.

Os arrependidos também poderão apagar as mensagens depois de serem abertas pelo destinatário.

Se o recurso não atualizar, os usuários devem ser notificados com um balãozinho “mensagem revogada”, depois que a conversa for excluída.

A novidade é polêmica. Mensagens enviadas pelo WhatsApp têm servido como prova para a solução de crimes e, no comércio, como recibo e até contrato. Agora com a possibilidade de as mensagens serem apagadas, a saída será fazer print screen .