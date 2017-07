O WhatsApp passou a liberar troca de arquivos em qualquer extensão, desde que restritos ao tamanho de 100 MB, nos smartphones com sistema operacional Android, e 128 MB, nos aparelhos com iOS.

A novidade está sendo liberada aos poucos aos usuários do aplicativo. A nova versão também permitirá envio de fotos em alta qualidade, sem que sejam reduzidas, como acontecia antes.

Desde o ano passado, o WhatsApp já libera documentos em PDF e DOC, além de fotos, vídeo e áudio. Agora, está permitido enviar PPT, APK e RAR, ou qualquer outro formato.

Messenger

Maior rede social do mundo e principal foco da propaganda digital, o Facebook anunciou na segunda-feira (10) que a página inicial do Messenger vai começar a ter anúncios em pop-ups no mundo todo, após testes promissores com usuários da Austrália e da Tailândia.

“As pessoas vão ver os anúncios do Messenger na página inicial do seu aplicativo no celular”, disse o serviço de troca de mensagens em uma publicação.

O Facebook atraiu empresas para a nova ferramenta de criação de anúncios para o aplicativo. A novidade promete dar à rede social uma parcela ainda maior das receitas globais de publicidade digital. A propaganda representa maior parte dos ganhos da empresa, principalmente a que é voltada para usuários da rede em celulares e tablets.