O WhatsApp está restringindo o encaminhamento de mensagens no mundo inteiro para até 5 conversas por vez. O aplicativo vai receber uma atualização a partir desta segunda-feira (21) para ativar o novo limite: ele valerá inicialmente para usuários do Android, e depois para usuários do iOS. A ideia é conter a disseminação de fake news.

A regra já está valendo para diversos usuários no Brasil. Quando você tenta repassar o mesmo conteúdo para mais de cinco contatos ou grupos, pode aparecer o seguinte aviso: “você só pode compartilhar com até mais 5 conversas”.

A vice-presidente de comunicações do WhatsApp, Victoria Grand anunciou a mudança em um evento em Jacarta, capital da Indonésia, onde o aplicativo é bastante popular; o país terá eleições para presidente em abril.

A Indonésia tem uma das maiores porcentagens de usuários no Facebook e Twitter e, segundo o Guardian, “notícias falsas são constantemente divulgadas nas redes sociais para estimular divisões sociais, étnicas e religiosas já existentes para obter ganhos políticos”.