Se você ainda usa o WhatsApp num smartphone com sistema Windows, é hora de dar adeus ao app – ou usá-lo de forma “irregular”. Conforme já havia avisado no começo do ano, o WhatsApp vai perder suporte ao Windows Phone 8.0 e versões mais antigas nesta semana.

O suporte termina oficialmente no dia 31 de dezembro. Isso significa que o app não vai mais receber atualizações com novos recursos e nem correções de segurança depois dessa data. Quem quiser continuar usando o WhatsApp num Windows Phone, pode fazê-lo por sua conta e risco.

Não é só o Windows Phone que perde suporte ao WhatsApp em 31 de dezembro. O mesmo vale para aparelhos da BlackBerry rodando BlackBerry OS e BlackBerry 10; e para o Nokia S40. A recomendação para os usuários é de que eles façam upgrade o mais rápido possível para um smartphone mais moderno.

Recentemente, o WhatsApp também anunciou perda de suporte para versões antigas do Android mais antigas que a 2.3.7. Porém, o prazo foi prolongado e o sistema continuará recebendo suporte até fevereiro de 2020.

