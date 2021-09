Pensando em contribuir com o conhecimento e aumentar as vendas dos empresários de Formiga, a Acif/CDL preparou um workshop para alavancar a presença digital das empresas em Formiga. O “Transformando o seu seguidor em cliente”.

Auxiliados por uma excelente equipe de profissionais da área de marketing, as entidades promoverão um encontro entre os dias 27 e 30 de setembro.

No dia 27, Paula Melo irá falar sobre Jornada do cliente no digital.

Na terça-feira (28), o encontro será com Ivis Andrade, especialista em vendas on-line.