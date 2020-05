A Comissão Nacional de Saúde da China informou nesta segunda-feira (11) que detectou 17 novos casos do novo coronavírus ontem, cinco deles na província de Hubei, local de nascimento do surto.

Segundo as autoridades sanitárias provinciais, trata-se de infectados assintomáticos localizados em Wuhan, capital de Hubei, que começaram a mostrar sintomas da covid-19.

A província de Hubei, no centro-leste, registrou um caso de contágio local na véspera, após 35 dias consecutivos sem detectar novas infecções.

Das dez infecções locais diagnosticadas em todo o país nas últimas 24 horas, incluindo as cinco em Hubei, três correspondem à província de Jilin, no nordeste (onde um novo surto foi identificado com cerca de 20 pessoas infectadas nos últimos cinco dias) e as duas restantes nas vizinhos Liaoning e Heilongjiang, com uma em cada.