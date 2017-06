De sexta-feira (16) a domingo (18) será realizado em Itapecerica, o XI Festival de Gastronomia Rural da cidade.

O evento, que já faz parte do calendário de festas da região, ocorrerá nas praças do Pirulito e do Coreto. A expectativa da organização é de que o festival reúna, neste ano, cerca de 30 mil pessoas durante os três dias.

Ao todo serão montadas 24 barracas e 11 tendas onde será possível experimentar pratos tradicionais da culinária mineira com preço máximo de R$15. No local haverá ainda, duas cervejarias, uma delas artesanal, feira de artesanato e shows.

Bares e músicas

Em 2017, a novidade é a parceria do festival com estabelecimentos da cidade. Ao todo, 10 bares da região central irão oferecer diferentes pratos que também combinam com a gastronomia rural.

Confira a programação: