Fogões e fornos à lenha na rua, comida feita na hora, cardápio variado e muita música é o resumo da programação do XII Festival de Gastronomia Rural divulgada pela Secretaria Municipal de Cultura de Itapecerica. A festa será entre os dias 1º e 3 de junho na praça Dom José Medeiros, conhecida por praça do Coreto, no Centro.

O objetivo do festival é valorizar a cultura da gastronomia rural e artistas locais. Além de barracas com quitandas e produtos típicos da culinária rural, a festa conta com a apresentações musicais, oficinas gratuitas de culinária e a Mini Fazendinha com pôneis e animais de pequeno porte para passeio das crianças.

Para o evento, são construídos fogões e fornos à lenha na rua. As comidas são preparadas na hora.

“Fazemos tudo bem estilo rural mesmo. Em 2017, segundo a Polícia Militar (PM), tivemos um público de 10 mil pessoas. Para esse ano não estamos divulgando, porque o projeto ainda está sendo estudado com o Corpo de Bombeiros. Mas é uma festa que atrai pessoas de diversos locais”, diz a Superintendente de Cultura, Vanessa Mesquita.

Gastronomia rural

Dentre o cardápio comercializado pelas barracas no festival, estão pratos como língua de boi ao molho caipira e arroz carreteiro, suã com arroz, bola de carne ao molho de tomate com pão de queijo. Será servido também carne na lata com farofinha.

O cardápio ainda contra com quitandas de fubá, bolinho de milho verde, pastel de angu, caldos com torresmo e mandioca, tutu de feijão, galinha caipira ao molho pardo, porco de barra, pernil com pão de queijo, tropeiro, vaca atolada, rabanada com batata, pamonha com recheios variados, e chouriço e buchinho recheado.

“Todos os pratos saem muito, mas ano passado por exemplo, o que ficou em destaque foi o tropeiro. Teve também a galinhada caipira que foi um sucesso, a moranga recheada, o porco na barra que esse ano tem de novo, é um porco que é assado na hora no forno”, conta Mesquita.

Programação

Na sexta-feira (1º), as atividades do festival vão começar ás 18h, com a abertura das barracas e tendas. Ás 20h está programada uma homenagem à senhora Beth Pimenta, empresária e idealizadora do festival de gastronomia de Itapecerica. Neste mesmo dia haverá a apresentação do cantor Vinícius Rocha e Banda.

Em todos os dias haverá a exposição da Mini Fazendinha, um espaço voltado para crianças, com animais de pequeno porte para passeio.

No sábado (2), o evento começa ás 9h. Será realizada uma oficina gratuita de culinária, as inscrições podem ser feitas na hora do evento, serão abertas somente 25 vagas. Ás 13h apresentação de sanfona, com Luiz Otaviano do Acordeon e Amigos. Neste mesmo dia haverá ainda os shows de Raimundo Gato, Danilo Barros, Tony Deça e João Marcos e Diogo.

No domingo (3), ás 10h30 mais uma oficina de culinária e apresentações musicais com Trio Viana, Janinho Mazinho e o sanfoneiro Jardel e também Fabiano Di Paula e Renato. Neste dia também está programado uma apresentação de dança das academias Jéssica Ballet e Patrícia Araújo.

