O YouTube começou a testar um recurso muito bem-vindo para usuários brasileiros: a opção de salvar um vídeo na memória do smartphone para assistir em um outro momento que o usuário não tenha conexão disponível.

No Twitter, alguns usuários começaram a relatar o surgimento de um botão extra na página de reprodução de vídeos do YouTube no Android. O botão em questão se chama “Salvar” e aparece entre o “Compartilhar” e “Adicionar a lista de reprodução”.

Ao tocar no botão, o usuário ganha algumas opções para fazer download do vídeo. Ele pode escolher a qualidade e ver quanto o arquivo vai ocupar na memória do smartphone. Os vídeos salvos ficam guardados na área “Biblioteca” que pode ser acessada na parte inferior da interface do app do YouTube, e o vídeo é automaticamente apagado depois de 48 horas.

O Google já lançou um aplicativo do YouTube com opção de download para reprodução offline. Lançado em 2016, ele se chama YouTube Go e por enquanto só funciona na Índia em fase beta. Ao Tecnoblog, o Google confirmou que o YouTube Go está sendo testado no Brasil, mas ainda não há previsão de lançamento por aqui.

De qualquer forma, o app em questão é o do YouTube convencional, e não o Go. O usuário Wanderson de Souza disse ao Tecnoblog que a função apareceu ao atualizar o YouTube para a versão 12.45.56 no Android. No entanto, nem todo mundo com essa versão do app ganha a opção de baixar vídeos.

