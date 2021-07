O formiguense Matheus Amaral, de 19 anos, recebeu nesta segunda-feira (5) uma placa do youtube, após o canal dele, o Flow Br HD, chegar a 286 mil inscritos.

O projeto se transformou em negócio de família, pois em setembro do ano passado, foi a vez do irmão de Matheus, o youtuber Cristiano Amaral dos Santos, de 23 anos, comemorar a marca expressiva, que atualmente conta com 513 mil inscritos no canal Rimas Flow HD. Cristiano também tem outro canal, a Batalha de Rap 2.0, que conta com 45,5 mil inscritos.

Matheus destacou a satisfação por essa conquista: “Agradeço a todos os meus seguidores que acompanham meu trabalho, pois foi através de vocês que eu consegui mais essa conquista, e que venham muitas outras”.

O incentivo para que Matheus e Cristiano seguissem esse caminho, foi do pai dos jovens, Robson dos Santos, que também tem um canal no youtube, o Rimas 100, que atualmente conta com 380 mil inscritos.

Atualmente, pais e filhos vivem dos ganhos dos canais e da web rádio chamada “Rimas 100”, que toca todos os gêneros musicais, de propriedade do pai de Cristiano.

Além do prazer de trabalhar com o rap, eles encontram no trabalho que fazem uma forma de promover o trabalho de Mcs.

Os canais no YouTube podem ser conferidos através dos links:

Matheus Amaral, o pai Robson e o irmão Cristiano (Foto: arquivo pessoal)