A fabricante de detergentes Ypê irá doar 21 toneladas de sabão em barra para moradores da favela de Paraisópolis, em São Paulo. O volume, equivalente a 100 mil barras do produto, é suficiente para atender todas as famílias da comunidade, por dois meses. A população de Paraisópolis é de cerca de 100 mil pessoas.

De acordo com informações da revista Exame, o plano é fazer o mesmo em outras comunidades de São Paulo e do Rio de Janeiro. Na comunidade do Alemão, serão entregues 25 toneladas do produto, o equivalente a mais de 125 mil unidades.



Segundo a companhia, o sabão em barra é eficaz na prevenção do novo coronavírus e pode ser usado tanto para lavar as mãos, quanto para a limpeza de superfícies.



A Ypê também está produzindo álcool gel em sua fábria de Amparo, no interior de São Paulo. O produto, que não faz parte do seu portfólio, será entregue a funcionários e a entidades de saúde na região. O volume da produção, diz a companhia, dependerá da disponibilidade de insumos.



Diversas empresas estão se mobilizando para produzir e doar produtos de limpeza para hospitais e comunidades. A Ambev, por exemplo, anunciou a produção e doação de 500 mil unidades de álcool em gel. Já a Diageo, dona da Ypióca, doará 100 mil frascos de álcool 70% para o Ceará. A lista também inclui a Marfrig e a Pernod Ricard.



Fonte: Exame