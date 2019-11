Na última terça-feira (05) foi ao ar na RedeTV! uma entrevista com Yudi Tamashiro, ex-apresentador do “Bom Dia & Cia”, do SBT . Durante o papo com Luciana Gimenez, o artista revelou problemas com o álcool e sua relação com as drogas.

