O governador Romeu Zema (Novo) fez um pronunciamento, no início da tarde desta segunda-feira (10), para anunciar a ampliação do programa social Bolsa Merenda para mais 86 mil famílias, entre os meses de setembro e outubro.

“Nosso combate vai além da saúde. A atividade econômica foi muito impactada, muitas pessoas deixaram de ter renda e emprego. Crianças que antes podiam contar com a merenda escolar, com o advento da suspensão das aulas, passaram a não ter mais esse recurso. Nosso programa, o Bolsa Merenda, que foi constituído inicialmente para atender apenas crianças de família situação na faixa de extrema pobreza, passa agora a atender também famílias da faixa de pobreza. Com isso, o número de beneficiados sai dos potenciais 380 mil alunos e vai para 466 mil alunos. Com isso, estaremos ampliando o Bolsa Merenda nos meses de setembro e outubro”, disse Zema.



O governador também anunciou o aporte de R$ 9 milhões para o Fundo Municipal de Assistência Social de todas as prefeituras de Minas. “São valores que a prefeitura utiliza para atender famílias de baixa renda”, destacou Zema.

O governador ainda disse que Minas Gerais foi um dos estados que mais distribuíram cestas básicas. “Foram 146 mil cestas básicas distribuídas em mais de 800 municípios, contando com o apoio da Polícia Militar e da Defesa Civil, que contribuíram com esta logística. E contamos com um grande apoio do setor privado, que custeou estas cestas”, disse o governador.