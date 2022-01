Após aprovação para uso emergencial da vacina CoronaVac, em crianças e adolescentes de 6 a 17 anos, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, anunciou neste sábado (22), por meio de suas redes sociais que o Estado irá utilizar as 400 mil doses que estocadas para imunização da faixa etária.

De acordo com o governador, com a liberação da Coronavac, Minas Gerais irá realizar maior operação de vacinação da história do Estado.

Nessa sexta-feira ( 21), o Ministério da Saúde oficializou a inclusão da CoronaVac na campanha de vacinação contra a covid-19 de crianças e adolescentes de 6 a 17 anos . A inclusão do imunizante no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação não altera os acordos fechados com a Pfizer, que segue sendo utilizada para a imunização infantil, segundo o secretário-executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz.