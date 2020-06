Uma das várias incertezas que a pandemia do novo coronavírus trouxe diz respeito ao sistema de educação. Em Minas Gerais, as aulas presenciais na rede estadual estão suspensas desde 18 de março deste ano e não há previsão de retorno. O governador Romeu Zema (Novo) condiciona uma volta somente caso o número de casos e de mortes devido à Covid-19 no estado comecem a diminuir semanalmente.

“Se vermos que o número de casos, óbitos, só está caindo, que temos leitos suficientes para atender todo mineiro, eu diria que é viável o retorno das aulas. Lógico, tomando todos os cuidados. Pelo que tenho acompanhado, vários estados estão tomando quase que medidas como revezamento, 30%, 40% dos alunos frequentando aulas. Mas com crianças é muito difícil”, afirmou Zema, em entrevista ao Estado de Minas.

O governador também condicionou um possível retorno à situação do estado no mês de julho. No dia 15 desse mês, está previsto pelo governo o pico do número de casos da doença no estado.

“É uma preocupação nossa não voltar as aulas, porque o ensino não é tão bom quanto o presencial, e também é uma preocupação voltar às aulas, porque vamos precisar encontrar uma forma de que isso seja feito de forma segura. Mas estamos planejando a melhor alternativa, e vai depender muito dessa curva agora no mês de julho que estaremos acompanhando”, completou Zema.