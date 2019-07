Em Juiz de Fora desde a última quinta-feira (4), onde cumpriu uma extensa agenda política nesta sexta (5), o governador Romeu Zema (Novo) permaneceu na cidade neste sábado (6) para compromissos partidários, atuando como presença de destaque em encontro estadual do Partido Novo, que acontece ao longo de todo o dia no Trade Hotel, no Bairro Cascatinha. Zema chegou ao evento logo no início dos trabalhos, marcados para às 8h30, foi recebido de forma efusiva pelos presentes e tirou fotos com correligionários. Em sua fala ao público, o governador defendeu a inclusão de estados e municípios na reforma da Previdência que vem sendo debatida no Congresso Nacional, cujo texto-base foi aprovado durante a semana em comissão especial formada na Câmara dos Deputados. A redação aprovada, no entanto, não inclui os servidores estaduais e municipais.

Acompanhado pelo vice-governador Paulo Brant (Novo), Zema subiu ao palco do evento e assumiu os microfones para fazer sua explanação por volta de meio-dia. Ao lado de Brant, ministrou o painel “Governar e ser Novo: Desafios e conquistas”. Direcionando sua fala aos deputados federais do Novo em Minas Gerais presentes ao evento – Tiago Mitraud e Lucas Gonzales -, o governador pediu que os parlamentares sigam trabalhando pela inclusão de estados e municípios no texto final da reforma da Previdência, que ainda será debatida no plenário da Câmara antes de seguir para o Senado.

Neste sentido, Zema afirmou que, caso os servidores estaduais não sejam incluídos nas mudanças previdenciárias ora em debate no Congresso Nacional, caberá ao Governo propor as mudanças. “Se as mudanças já vierem prontas, poupariam não só a mim, mas também a outros 26 governadores de um processo desgastante.” O governador reforçou ainda que sua gestão tem “alinhamento total com a pauta econômica do Governo federal”.

Vice revela dificuldades em viabilizar venda de estatais

Ainda durante a palestra feita ao lado do governador Romeu Zema, o vice-governador Paulo Brant respondeu a uma pergunta feita pela plateia sobre os estudos realizados pelo Governo para a venda de empresas estatais, tais como a Cemig e a Copasa. A intenção de alienação do patrimônio já havia sido externada por representantes da atual administração e pode ser colocada como contrapartida obrigatória para que o Governo de Minas assine um acordo de repactuação de dívidas que o Estado mantém com a União, outro objetivo declarado da atual Administração estadual.