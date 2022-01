Em meio a catástrofes talvez nunca registradas com tanta intensidade como agora, o governador de Minas, Romeu Zema (Novo), apenas abriu uma reunião com os prefeitos das cidades mais atingidas pelos temporais e a deixou minutos depois, repassando a condução para o seu secretário de Governo, Igor Eto.

Zema não anunciou nenhuma medida efetiva para mitigar prejuízos, e sua equipe apenas disse que ajudará as cidades atingidas com a liberação de “projetos” desde que solicitados pelos administradores municipais. Não se falou sobre como o governo de Minas pretende recuperar as estradas (em verdadeiro estado de colapso), se haverá alguma verba extra dos recursos do Estado para garantir a alimentação para os desabrigados nem mesmo explicou direito se tem ou não um verdadeiro plano de mitigação dos prejuízos.

A reunião emergencial para enfrentamento dos danos provocados pelas chuvas que estão caindo sobre Minas nos últimos dias foi convocada pelo próprio governador, na Cidade Administrativa, porém foi concluída sem o anúncio de nenhuma medida emergencial, frustrando a expectativa de prefeitos que estão vendo a tragédia de perto e sendo cobrados pelas populações desabrigadas.

No meio da reunião, a palavra foi repassada para a presidente da Granbel, Ilce Rocha, que, em meio à situação de catástrofe, apenas elogiou o governador, sem também apontar alternativas reais para os problemas até agora registrados.